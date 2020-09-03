Изоляция в Латвии: глава МВД Литвы надеется договориться об исключениях

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что в связи с тем, что Латвия планирует ввести обязательную самоизоляцию для прибывающих из Литвы, исключения могут быть предусмотрены для прибывающих с рабочими целями.

"Несомненно, мы будем добиваться этих исключений, так же как сейчас договорено с Польшей. У нас с Польшей есть исключения при рабочих поездках, поездах с сельскохозяйственными целями, ведь есть фермеры на границе. Им в порядке исключения не требуется изоляция", – сказала Р. Тамашунене журналистам в четверг.

"Я также считаю, что на переговорах с латышами удастся добиться результатов", – сказал министр.

В четверг министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига заявил, что остается интригой, превысит ли Литва показатель заболеваемости коронавирусом в 16 случаев на 100 тыс. жителей, и будет ли государство внесено в созданный Латвией список стран, сильно затронутых вирусом.

Между тем, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в среду заявил, что в связи с тем, что в Литве и Эстонии растет число заболеваний, в пятницу перестанет действовать общее пространство поездок в Балтийских странах, и литовцам, которые поедут в соседнюю страну, будет требоваться самоизоляция.

По новейшим данным Европейского центра превенции и контроля болезней, в данный момент показатель в Литве составляет 15,5 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии – 14,2.

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