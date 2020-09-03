В Куршском заливе разыскивают упавшего с катера в воду мужчину

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Kotryna Dagenytė

Дирекция Клайпедского городского информировала, что в Куршском заливе разыскивают выпавшего с катера человека.

Информируем, что в Куршском заливе разыскивают человека, который, вероятно, упал с катера в воду. О пустом катере около Свиного хребта дирекцию порта информировали в 15.15 ч. Поисками человека занялся Центр координирования спасения на море, над заливом летает военный вертолет. "Военным помогает поисково-спасательный катер Zunda и его команда", - сказано в сообщении. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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