Информируем, что в Куршском заливе разыскивают человека, который, вероятно, упал с катера в воду.
О пустом катере около Свиного хребта дирекцию порта информировали в 15.15 ч.
Поисками человека занялся Центр координирования спасения на море, над заливом летает военный вертолет.
"Военным помогает поисково-спасательный катер Zunda и его команда", - сказано в сообщении.
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