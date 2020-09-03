Трагедия в Мажейкяйском районе: погибли мужчина и женщина

3 сентября, в 13.50 ч., в Мажейкяйском районе, в деревне Миляй, на Куршенской дороге, тягач столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

Погибли мужчина и женщина, ехавшие в легковушке.

По данным Департамента полиции, ДТП произошло, возможно, из-за того, что у тягача лопнуло колесо. Тягач столкнулся с тремя легковушками.

Погиб водитель (1978 г.р.) Hyundai Santa Fe и женщина (1985 г.р.), управлявшая автомобилем Toyota Avensis. Люди. которые были в третьем легковом автомобиле, не пострадали. Водитель тягача получил травмы и был доставлен в больницу.

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

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