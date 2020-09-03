В ДТП скончался 50-летний водитель легковушки. Водитель Scania не пострадал.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда легковушка выехала на встречную полосу.

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