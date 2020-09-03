В Тракайском районе столкнулись грузовик и легковушка, погиб мужчина

ru.DELFI.lt

3 сентября, в 10.30 ч., в Тракайском районе на дороге в сторону Жайздряй, у деревни Скинимай, столкнулись легковой автомобиль Opel и грузовик Scania.

В ДТП скончался 50-летний водитель легковушки. Водитель Scania не пострадал. По предварительным данным, ДТП произошло, когда легковушка выехала на встречную полосу. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: