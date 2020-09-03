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Мария Колесникова в интервью Delfi: "Власти хотели бы, чтобы я уехала, но я никуда не уеду"(28)
Член президиума координационного совета оппозиции, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова в интервью Delfi рассказала о мотивах создания партии "Вместе", дала оценку гуманитарной помощи Литвы, санкциям, обращениям А.Лукашенко за помощью к В.Путину и дальнейших шагах, которые должны привести к по выполнению требований протестующих властями.