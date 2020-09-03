Третьеклассница потеряла маску, в школу ее не впустили: ребенок стоял и плакал за дверью

1 сентября, почти полгода спустя ученики вернулись в школу. Школы должны были и сами приспособиться к новому порядку и предупредить родителей об изменившихся требованиях, о средствах защиты. Больше всего возмущения в обществе вызвала рекомендация надевать на детей маски в некоторых закрытых помещениях, а инцидент в одной из школ, который произошел в четверг, вызвал у родителей волну возмущения.

Вильнюсец, который в интересах ребенка не захотел предавать огласке свое имя и школу, в которую ходит ребенок, рассказал Delfi, что сегодня поход в школу для его дочери завершился слезами.

"Класс моей дочери на перемене бегал на улице, девочка потеряла маску. В школу ее не пустили. Около 11 ч. она позвонила заплаканная и сказала, что в помещение ее не впустили", – рассказал мужчина.

По словам мужчины, девочку не впустил сторож, а учитель пообещала вернуться за ней, когда проводит других детей в класс.

"Но для 9-летнего ребенка 20 минут простоять на улице... Хорошо, что у нее был телефон, так она хотя бы могла позвонить нам, родителям. Жена около 11 ч. забрала заплаканную дочь из школы", - рассказал мужчина.

Он заметил, что невозможно носить маски во всех карманах, а подобные инциденты надо решать иначе, не за счет нервов детей.

Председатель Литовского родительского форума Дарюс Трячакаускас сказал, что это ненормальная ситуация. По его словам, это существенное нарушение прав ребенка и конституционных прав его родителей.

"Нет установленного порядка обязательного ношения масок в школах. Главное - не смешивать потоки, и чтобы дети находились в классах. Если ребенок остался без маски, какая проблема, он может пойти в класс и быть там, ведь в классе маска не нужна. После перемены все дети в классах, коридоры пустые. Никакого столпотворения там нет", - сказал Трячакаускас.

Он считает, что эта курьезная ситуация отражает проблему системы, а не школы.

"Тут дело не в школе. Главное в том, что эти требования, которые спустили сверху, физически невозможно осуществить. Власть всю ответственность перебросила на руководство школ. Сейчас каждый руководитель школы боится, не дай Бог, что-то случится и штраф в 6000 евро обеспечен. Хотя Альгирдас Монкявичюс и Аурелиюс Верига публично заявили, что не будут наказывать учителей, если они не осуществят все требования. Они понимают, что это невозможно", - сказал Трячакаускас.

Он рекомендовал в таком случае в первую очередь пообщаться с руководством школы.

"Надо пойти и сказать, что их действия были не только неэтичными и непедагогичными в отношении ребенка такого возраста, но и незаконные, поскольку как по требованиям Вериги, так и по требованиям Монкявичюса и в Конституции прописаны права ребенка и его опекунов. Если ситуация не изменится, надо начинать юридический процесс", - сказал Трячакаускас.

Delfi напоминает, что Министерство науки, образования и спорта указало, что на уроках маски детям не нужны, но на переменах и во время выхода за пределы класса их рекомендуют надевать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!