Судьи вступились за утопившую младенца мать: ответственность должно взять на себя и государство

В Вильнюсе мать троих детей утопила младенца в туалете, а потом прятала тело в подвале. Исход этой истории неожиданный: судьи решили, что женщина, которая находится в сложном положении и нуждается в помощи, не должна быть наказана тюремным сроком, а ответственность за убийство младенца должно признать и государство, поскольку государственные службы не оказали женщине помощь.

"Государство само не выполнило то, что должно было сделать по закону, поэтому не может наказывать женщину тюремным заключением, оказавшуюся в тяжелом положении, поскольку такое наказание больше всего скажется не на самой женщине, а на оставшихся без матери детях", – постановили судью Литовского апелляционного суда.

По их словам, 38-летняя мать троих детей "в силу сложившихся тяжелых обстоятельств и недостаточной зрелости как личность, сложных отношений с сожителем, не хотела четвертого ребенка и ясно об этом заявила", – она обращалась за помощью к врачам, но поскольку была 13 неделя беременности, аборт ей не сделали.

Женщине назначили анализы, она их не сдала. Она была уверена, что ребенок умер, но он оказался жив.

"Медсестра сказала, что, когда женщина пришла к врачу во второй раз и узнала, что ребенок растет (он здоров), плакала, – подчеркнул суд. – Это позволяет узреть недостаточное внимание работников медучреждений, социальной службы, нехватку помощи психологов и т.д. Медработники видели и понимали, что женщина не хочет рождать, что у нее есть психологические и социальные проблемы, но не направили ее к специалистам, к психологу или в организации, которые оказывают такую помощь, не информировали о проблеме службу по правам детей".

Судьи не согласились с утверждением врача, будто в Литве нет системы психологической помощи беременным женщинам, если они не хотят рожать. Судью подчеркнули, что такую помощь организуют социальные работники на основе закона о защите прав детей.

Судью Виргиния Людвинавичене, Эрнестас Римшялис и Альгимантас Валантинас отменили постановление суда низшей инстанции, согласно которому за преднамеренное убийство женщину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Судьи назначили ей два года ограничения свободы, а также установили следующие обязательства: на протяжении всего этого времени участвовать в программе по коррекции поведения, ходить на консультации к психологу, работать или регистрироваться в Службе занятости, с 22 до 6 ч. находиться дома.

Кроме того, в первые 6 месяцев осужденная должна отработать 200 часов на благо общества в медучреждении, неправительственной организации или доме опеки. Судьи считают, что такое наказание даст женщине реальную возможность исправиться.

Убийство младенца было совершено в августе 2018 г., когда из многоквартирного дома на ул. Караляучаус на скорой в больницу доставили женщину в тяжелом состоянии. Она сказала, что неделю назад ей сделали криминальный аборт, а врач, удалив плод, оставил части плаценты, поэтому у нее началось воспаление, сепсис и анемия.

Через несколько дней, когда состояние женщины улучшилось, врачи сказали полицейским, что женщина недавно родила.

Когда женщина поняла, что в историю с абортом никто не верит, она призналась, что убила младенца. Она рассказала, что родила в туалете и утопила новорожденную дочь в унитазе, затем завернула в полотенце и спрятала под ванной. В то время дома был и ее сожитель, и дети.

Вечером того же дня она спрятала тело в подвале многоквартирного дома. Там оно пролежало около недели.

В января 2020 г Вильнюсский окружной суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы. Такое наказание предлагал и прокурор. Однако осужденная обжаловала постановление.

Судьи учли, что женщина одна воспитывает троих детей (один из них - совершеннолетний). Нет никаких данных о том, что женщина плохо присматривала за детьми. Напротив, медсестра охарактеризовала ее как заботливую мать. Социальные работники указали, что лучше всего было бы, если бы женщина сама воспитывала своих детей.

Специалисты отметили, что сама женщина немало пережила в этой жизни. Ее мать оставила ее после рождения в больнице. У нее есть 12 или 14 братьев и сестер. Часть своего детства она провела у бабушки, часть в детском доме. Когда жила с бабушкой, находилась в асоциальной среде, среди пьяных людей. Психологи установили, что мышление у женщины примитивное, ей не хватает зрелости. Все это указывает на то, что женщина нуждалась в помощи специалистов.

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