Насмешка со стороны государства: за 12 соток земли в престижном месте Каунаса – смешные деньги

2629 евро. Такую компенсацию за национализированные в советское время в Каунасе 12 соток жительнице предложила Национальная земельная служба (НЗС). Дайва-Рута Вадаускайте, которая пытается вернуть землю своего дедушки, сказала Delfi, что такая компенсация – насмешка со стороны государства.

Участок почти 12 соток находился в Панемуне. Советская власть национализировала его. Вадаускайте сказала, что сначала вернуть землю пытался ее отец, но получить землю ни в Каунасе, ни где-то еще ему не удалось. Потом этим вопросом стала заниматься сама собеседница Delfi.

Она сказала, что и представить себе не могла, насколько это запутанный и сложный процесс. Кроме того, по ее словам, служащие НЗС ей не помогали, а старались еще больше запутать. Принятое НЗС решение выплатить за землю компенсацию в размере 2629 евро Вадаускайте назвала насмешкой.

Вадаускайте уверяет, что решение было принято без ее ведома, НЗС заявила, что женщина не пришла на заседание, на котором решался вопрос компенсации.

"Мне пишут, что я не явилась на заседание в 2019 году, а я ответила, что не получала приглашения. Мне пишут - получили, мы выслали вам регистрированное письмо. Но письмо пролежало на почте, мне его не вручили, однако на это никто не обратил внимания", – рассказала женщина.

Она не хочет денег, а хочет получить землю, поэтому обратилась к министру.

"Министр должен знать, какие аферы стряпают у него под боком. Его канцелярия ответила, что моя жалоба направлена в НЗС. И тут я впервые узнала, что мой покойный отец (он ушел из жизни в 2007 г.), стоял в очереди на получение земли в Каунасе – это было сделано еще при его жизни. Если бы я знала об этом, я бы получила землю в Каунасе, может не там же, но где-то в другом месте, но похожей стоимости.

В письме в хронологическом порядке объяснялось, что он стоял в очереди, а потом я подала заявление на перенос земли в другое место. Видно, что мои действия неадекватные, глупые. Они мне говорили, что документов нет, поэтому я должна написать заявление, иначе ничего не получу. Мне кричали: чего вы сюда ходите, берите деньги и радуйтесь, что хотя бы что-то получили", – сказала Вадаускайте.

Она также рассказала, что на одном из заседаний ей разрешили выбрать участок, а когда она его выбрала, выяснилось, что он уже передан другому лицу.

Вадаускайте сказала, что ей выплатили компенсацию потому, что до нее не доходили письма НЗС.

Delfi обратился в НЗС, чтобы узнать, почему Вадаускайте не дали землю.

Представитель НЗС Кристина Жуковска рассказала: "Отец вышеупомянутой гражданки 12 декабря 1991 года попросил восстановить право собственности на участок площадью 0,1182 га и просил вернуть землю "натурой". Его поставили в очередь на получение земли в Каунасе. Поскольку Каунасский муниципалитет не представил необходимое количество свободной земли для возвращения, Вадаускайте 30 марта 2007 года подала заявку на перенос земли в Каунасский район, а 24 февраля 2015 г. - в Вильнюсский район".

Почему в 2016 г. выбранный женщиной участок оказался занят? Жуковска отметила, что этот участок уже был сформирован для другого человека, а автор проекта неверно его отметил, поэтому женщине предложили приехать и выбрать другой участок. Поскольку она не приехала, ее пригласили на заседание 13 мая 2016 года, но она на это заседание не приехала. 7 июня 2016 г., по словам Жуковской, Вадаускайте приехала, выбрала другой участок, но отказалась письменно согласовывать место, границы и площадь участка, поэтому участок ей не сформировали.

"Обращаем внимание на то, что Вадаускайте неоднократно приглашали на заседания с 2017 по 2019 год. (...) Ни на одно из заседаний она не приехала. Без участия гражданки невозможно спроектировать участок.

Отмечаем, что 1 января 2019 г. вступили в силу поправки к закону о восстановлении права на собственность. Коротко он звучит так: если гражданин, обладающий правом на собственность, не уточняет местность, в которой хотел бы получить землю и не приезжает на заседание, не выбирает участок, или в выбранной им местности нет свободной земли, то право на собственность возмещают в денежном эквиваленте. На основании этого закона 17 июля 2020 г. было принято решение компенсировать этой женщине за землю деньгами", - указала Жуковска, заметив, что Вадаускайте и без писем могла поинтересоваться, когда ей надо приехать в НЗС.

2629 евро за 12 соток в Каунасе. Delfi интересовался у представителя НЗС, можно ли за такие деньги сейчас купить 12 соток в Каунасе?

Журовска сказала, что это некорректный вопрос: "Надо отметить, что НЗС сама не устанавливает сумму компенсации, а строго следует действующим законам ЛР и постановлениям правительства. Ваш вопрос оценить адекватность суммы по сути некорректен и адресовать его надо не НЗС. Также надо отметить, что гражданка Вадаускайте обратилась в суд и требует повторно рассмотреть ее заявку на возвращение земли".

Эксперты отмечают, что за назначенные 2629 евро, землю в Каунасе купить не получится.

Представитель Каунасского офиса Ober-Haus Антанас Кишунас сказал, что НЗС назначает компенсации в соответствии с установленной методикой, люди часто бывают недовольны предлагаемыми компенсациями. Он заметил, что в Панемуне сейчас одна сотка стоит от 2000 до нескольких тысяч евро.

Депутат Лауринас Кащунас, узнав об этой ситуации, сказал, что не останется в стороне и отметил, что такая компенсация - это насмешка и нас получателями и над государством.

"Эта история поражает. Я не сомневаюсь, что это не единичный случай. Я призываю не молчать и других людей, получивших крохи за национализированную землю, предавать такие случаи огласке. Это вызывает чувство несправедливости. Это насмешка. Такое сложно осознать здравым умом. Посчитайте, сколько на самом деле стоит земля, и что можно купить на такую компенсацию", - сказал депутат.

Он намерен искать выход из данной ситуации путем изменения законов.

"Я планирую обратиться к руководству НЗС, чтобы это оценили, провели аудит. Не должны чиновники принимать безответственные решения. Конечно, и законом надо пресечь такую несправедливость. Я буду говорить с коллегами, чтобы законы были пересмотрены", - сказал Кащунас.

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