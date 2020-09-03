Науседа об отравлении Навального "Новичком": шокирует то, что эта новость уже не шокирует

Новость о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравлен веществом группы "Новичок" является настолько шокирующей, что уже не шокирует, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Один из лидеров российской оппозиции А. Навальный отравлен боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом сообщило правительство Германии. Шокирует то, что эта новость уже не шокирует - подобного вердитка многие и ожидали. Что это - новый стандарт нормальности?" - написал в среду у себя в фейсбуке Г. Науседа.

Он также пишет, что для российского медицинского учреждения, в котором сразу оказался А. Навальный, такой диагноз был невозможной миссией.

"Демократия тем и отличается от автократии, что в ней стоимость человеческой жизни является мерой всего. В последней же последовательно проводится в жизнь сталинский принцип "нет человека - нет проблемы", - пишет Г. Науседа.

В среду правительство Германии сообщило, что исследования, проведенные в специальной военной лаборатории Геомании, показали, что А. Навальный отравлен "химическим нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

44-летний А. Навальный, один из главных критиков президента РФ Владимира Путина, 20 августа почувствовал себя плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, и был доставлен в больницу Омска. Позже он был переведен в берлинскую клинику Charite.

Созданным в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2018 году были отравлены в Великобритании бывший двойной российский агент Сергей Скрипаль и его дочь.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас сообщил, что в среду в министерство был вызван посол России. Ему был передан призыв Германии "всесторонне и прозрачно" изучить случай с отравлением А. Навального.

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