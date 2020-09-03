Государство готовится ко второй волне COVID-19: что будет с больничными и помощью бизнесу

В Литве растет количество случаев заболевания коронавирусом, поэтому власти предусмотрели сценарий, который мог бы быть задействован, если повторится мартовская ситуация. Сообщается, что если снова будут закрыты школы и детские сады, родители смогут оформить больничный и получать деньги, также введут новые средства помощи для бизнеса.

По данным ЗАО "Инвестиции и гарантии бизнеса" (INVEGA), на сегодняшний день в рамках возмещения нанесенного в результате кризиса COVID-19 ущерба на сегодняшний день принято 9456 положительных решений о финансировании бизнеса, использовано почти 300 млн. из 872,5 млн. евро.

Представители Министерства экономики и инноваций уверяют, что сегодня растет сумма субсидий небольшим компаниям – до 1 сентября ее получат почти 35 000 микрокомпаний, им выплатили 92,7 млн. из 100 млн. евро.

Что касается компенсации арендной платы, на сегодняшний день принято решение выплатить 19 млн. из выделенных 90 млн. евро, а в рамках "Компенсации процентов" до сегодняшнего дня распределили больше 16 млн. из выделенных 57 млн. евро.

Представители Министерства экономики и инноваций отмечают, что в случае второй волны COVID-19, будут реагировать более гибко, помощь будут выделять быстрее и эффективнее.

"Министерство на сегодняшний день обсудило несколько сценариев и планов, чтобы литовский бизнес понес меньше убытков.

Некоторые средства можно будет быстро привлечь в случае новой волны – это поможет избежать ошибок и оценить новые вызовы. Средства предлагают обновить, если придется вводить новые ограничения или ухудшатся экономические и финансовые показатели", – сказано в ответе Минэнерго.

Советники главы Соцмина Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте сказала, что если объявят карантин и ограничат работу детских садов и школ, то родители, воспитывающие детей до 8 лет, учеников начальной школы или детей-инвалидов до 21 года, которые посещают школы или детские сады, смогут получить оплачиваемый больничный.

"Но подчеркиваем, это связано с объявлением карантина, если детские сады и школы закрыты. Пока карантин не объявлен, родители не могут получить больничный по уходу за здоровыми детьми.

Правда, если карантин объявят в конкретной школе, тогда больничный на срок до 14 дней могут получить родители дошкольников, учеников начальной школы – но это не связано с объявлением карантина на национальном уровне", – сказала она.

По ее словам, согласно подсчетам, если не будет второго карантина, то "Содра" сохранит резерв в размере 281 млн. евро.

Вице-министр финансов Дарюс Садяцкас подтвердил, что с начала года до 31 августа государство взяло кредит на сумму 6,9 млрд. евро, а в этом году планирует взять еще 7 млрд. евро.

"Сколько денег потребуется, станет ясно, когда подтвердят дополнительные расходы и то, какой ущерб государственным финансам нанес COVID-19", – сказал он.

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