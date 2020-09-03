Глава Минздрава Литвы о прекращении свободных поездок в Латвию: хотя бы успели отдохнуть летом

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 2 сентября сообщил, что с пятницы прекратятся свободные поездки между странами Балтии, поскольку в Литве и Эстонии увеличилось количество больных коронавирусом. Сейчас жителям Литвы придется изолироваться в Латвии на две недели. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в четверг выразил сожаление в связи с принятием такого решения, но порадовался тому, что хотя бы летом удалось отдохнуть в Латвии.

"Ну, конечно, очень жаль, что так случилось. Действительно этот балтийский пузырь был примером красивого сотрудничества. Но ситуации разные. В Литве и Эстонии количество больных больше, в Латвии – меньше. Так уже решила их страна, мы обязаны относится к этому с уважением. Хотелось бы, чтобы такие решения принимались совместно, как рекомендует Еврокомиссия, чтобы не было изоляции по решению отдельной страны, как это сделала Венгрия.

Но это решение Латвийского государства, мы можем только сожалеть. Можно порадоваться хотя бы тому, что успели летом отдохнуть в Латвии", – сказал Žinių radijаs Верига.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!