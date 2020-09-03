Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что несмотря на то, что больших надежд на этот сезон у предпринимателей не было, летний сезон в Паланге в этом году был успешным, а бизнес вырос на 10%, по сравнению с летом 2019 года.

"Да, лето было успешным, несмотря на то, что в летний период уже были комментарии, что гостиницы уровень прошлого года не нагнали. Что касается самого лета, (...) в Паланге рост составил 10%, по сравнению с летом прошлого года. Прогнозы были очень осторожные, планы на год вперед могли провалиться, (...) мы поняли, что нужен новый план.

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Когда начали работу, было неясно, будут ли люди, какими будут требования, ограничения для бизнеса, как все пройдет. Поэтому на самом деле мы можем порадоваться, что лето у курорта было отличным, что и кафе и гостиницы довольны, а поток людей в Паланге был большим", – сказала она.

По словам Валайтене, люди сначала колебались, не знали, где им отдыхать - в Литве или за границей, но требование изоляции после возвращения из некоторых стран побудило литовцев выбирать местные курорты.

"Заполненность гостиниц была достаточно высокой, (...) хотя люди и сомневались, все же выбирали между Литвой и заграницей. А потом пошла информация о самоизоляции после возвращения с некоторых курортов.

Тогда они уже поменяли свое мнение, решили отдыхать в Литве. начала разбирали усадьбы сельского туризма, дома отдыха у озер, потом поехали в гостиницы", – сказала Валайтене, заметив, что отдыхающие в этом году были более привередливыми.

Директор Палангской ассоциации малого бизнеса Миндаугас Нестецкис сказал, что "предприниматели наверное достаточно довольны летним сезоном".

"Конечно перед летом было непонятно, как все будет, и начало июня было медленным, но потом все встало на круги своя. Во второй половине июня, в июле люди стали приезжать, и лето было такое, как все", – сказал он, прибавив, что в Литву приезжали также латыши и эстонцы.

Президент Ассоциации предпринимателей Бирштонаса Жидрунас Казлаускас сказал, что однозначно, это лето было иным, литовцев в городе было больше, чем в прошлом году.

"Лето однозначно было иным. Если июнь после карантина был таким временем старта, все были очень осторожными, (...) то июль и август были интенсивными. Во всех смыслах потоки перераспределились. Обычно у нас бывало много иностранцев, хотя Бирштонас - литовский курорт. В этом году явно - единственными иностранцами были латыши и эстонцы, вообще литовцев было больше", – сказал он.

С ним согласна и председатель Зарасайской ассоциации предпринимателей Виргиния Балене. Она отмечает, что и в Зарасай иностранцев в этом году было намного меньше, чем прежде. Она сказала, что с началом карантина предполагали, что сезон будет плохим, но на деле курорт посетило больше людей, чем в прошлом году.

"Результат был лучше, чем мы надеялись, сначала всем было страшно, что же будет. (...) Но в общем людей было много, только иностранцев - нет", – сказала она.

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