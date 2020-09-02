Климатолог рассказал, какой будет грядущая зима в Литве

Климатолог Донатас Валюкас рассказал, что после первой сентябрьской недели в Литву вернется солнце, и в целом месяц будет теплее обычного.

"Согласно прогнозам, сентябрь будет на 1-1,5 градуса теплее обычного. Надо смириться с тем, что пришла осень, неизбежно похолодает, но радует, что сентябрь будет теплее обычного. Осадков будет меньше. Особенно сырой прогнозируют первую неделю, потом количество осадков будет близким средней норме. Осадков должно быть меньше, а солнца больше", – сказал Delfi Rytas климатолог Литовской гидрометеорологической службы Донатас Валюкас.

"Сентябрь еще относится к теплому периоду, поэтому это хорошее время для отдыха людям, которые не любят жару", – сказал он.

"Бабье лето бывает не каждый год. Бабье лето связано с определенной циркуляцией атмосферы, (...) это бывает в разное время года, и длится по-разному – иногда несколько дней, иногда несколько недель. Обычно это конец сентября - начало октября, может быть до середины октября. В этом году прогнозировать это время еще рано", – сказал Валюкас.

Он не мог пока ничего конкретного сказать и о грядущей зиме. Но сказал точно, что холодных и снежных зим ждать не приходится.

"Могут быть снежные недели, месяцы (со снегом и морозом), но такого, как было прежде, сейчас уже не будет", – продолжил он.

По словам климатолога, меняется климат, а с ним и времена года.

"Прошлая зима была примером бесснежной зимы, были температурные аномалии. Но это не значит, что такое будет каждый год. В ближайшие десятилетия велика вероятность, что это повторится, ведь наблюдается потепление. Каждый год - индивидуален, все зависит от формирования воздушных масс, как в Литве, так и в Европе. Так рано никто не может сказать, какой будет зима, ведь даже небольшие процессы могут изменить ситуацию", – сказал Валюкас.

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