Премьер-министр Латвии: поездки по странам Балтии прекратятся в пятницу

BNS ru.DELFI.lt

Поскольку в Литве и Эстонии растет количество случаев заболевания коронавирусом, свободные поездки в пределах стран Балтии прекратятся в ближайшую пятницу, сказал на заседании правительства Латвии премьер-министр этой страны Кришьянис Кариньш.

Премьер Латвии сказал, что литовцам в Латвии придется провести две недели в изоляции. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: