Премьер: решение Конституционного суда о полномочиях правительства - странное

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда (КС) о полномочиях его правительства - странное, и принято не ко времени.

"Это решение такое странное, если бы это было очень важно, то это было бы сделано больше года назад и процедура даже была бы повторена, если бы в этом была необходимость", - сказал премьер в среду журналистам.

КС в минувшую пятницу объявил, что в прошлом году при утверждении полномочий правительства премьера С. Сквернялиса была нарушена Конституция, однако правительство может продолжать работу до конца срока полномочий.

В августе прошлого года Сейм наделил правительство полномочиями протокольным постановлением одним голосованием, однако КС констатировал, что парламент должен был применить более длинную процедуру, в ходе которой обсуждается программа правительства.

На основании Конституции после выборов президента в прошлом году С. Сквернялис вернул полномочия правительства новому президенту Гитанасу Науседе.

Повторное наделение правительства полномочиями понадобилось, так как с 2016 года сменилось более половины министров.

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