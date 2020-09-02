В Литве выполнена почти половина работ по проекту газопровода GIPL

На территории Литвы выполнено около половины работ по строительству газопровода с Польшей GIPL. В настоящее время по сути проведены в жизнь самые сложные работы проекта - прокладка газопровода по дну рек Нерис и Неман, сообщило Министерство энергетики.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в среду побывал на строительной площадке GIPL в Алитусском районе. Также состоялась презентация проекта представителям посольств государства региона: Польши, стран Балтии, Финляндии, - а также США.

"Международный газопровод GIPL не будет просто трубопроводом между Литвой и Польшей, но станет основной артерией, которая соединит рынки всего Евросоюза (ЕС) и Балтийских стран, а также Финляндии. Также в нашем регионе будет завершен процесс создания общеевропейского газового рынка, а у Литвы и других стран Балтии будет полная свобода выбора в плане поставок газа", - сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас.

В ноябре будет выполнена прокладка газопровода за Алитус, в направлении литовско-польской границы.

Как сообщает Минэнергетики, газопровод GIPL, который начнет действовать в конце 2021 года, позволит получать газ из разных источников, поставлять газ из Польши, в Польшу и Украину или другие страны. Этот газопровод позволит более эффективно использовать газопередающую систему Литвы и терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

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