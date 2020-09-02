Литва обжалует Пакет мобильности в Суде справедливости ЕС

Правительство Литвы в среду приняло решение обжаловать в Суде справедливости Европейского союза (ЕС) положения Пакета мобильности (ПМ), которые ужесточают деятельность автоперевозчиков.

На совещании в среду правительство приняло такое решение, целью которого явдяется частичная отмена ПМ и двух связанных с ним регламентов Евросоюза (ЕС). Министерство юстиции подготовит иск.

Как отмечает Министерсто транспорта, отдельные положения правовых актов ЕС об обязательном возвращении грузовых автомобилей в государство, где учреждено их предприятие, об ограничениях каботажа, вступлении в силу правил командировок и отдыха водителей в условиях отсутствия соответствующей инфраструктуры не соответствуют политическим и экономическим интересам Литвы, а также негативно скажутся на бизнесе страны.

Едва ли не большинство дискуссий вызывает положение, обязывающее периодически возвращать грузовики в страну их регистрации. Инициаторы новых правил говорит, что это поможет в борьбе с фиктивными предприятиями автоперевозок, которые с целью снижения затрат учреждаются в одном месте, а деятельность осуществляют в другом.

Восточные европейцы говорят, что новый порядок вытеснит транспортные компании периферийных стран с рынка и увеличат загрязнение на дорогах в результате выхлопов.

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