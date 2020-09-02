Науседа пригласил президента Финляндии поддержать санкции для Беларуси

Во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё в среду президент Литвы Гитанас Науседа призвал Финляндию поддержать санкции для белорусских должностных лиц, сообщила пресс-служба президента.

"Президент призвал Финляндию поддержать национальные санкции и санкции Евросоюза (ЕС) для белорусских должностных лиц", - говорится в сообщении.

Г. Науседа также рассказал об инициативах провести безотлагательную дискуссию Совета по правам человека ООН о ситуации с правами человека в Беларуси и инициировать дискуссию Совета Безопасности ООН, чтобы призвать власти Беларуси воздержаться от применения силы, обеспечить соблюдение принципов международного права и прав человека, начать мирный процесс передачи власти.

Президент подчеркнул, что Литва не признает результаты выборов президента Беларуси, так как они были проведены не по принципам демократии и международного права. Он призвал Финляндию действовать сообща со странами Балтии с той целью, чтобы в Беларуси были организованы новые, демократические выборы под наблюдением международных экспертов.

В ходе беседы финский лидер информировал о своих контактах по белорусскому вопросу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.

В Беларуси уже четвертую неделю продолжаются протесты против правления Александра Лукашенко и сфальсифицированных результатов выборов.

Литва, Латвия и Эстония в понедельник из-за насилия против демонстрантов и фальсификации результатов выборов ввели национальные санкции для А. Лукашенко и еще 29-и представителей режима - им запрещен въезд в страны Балтии. О введении санкция для минского режима думает и ЕС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!