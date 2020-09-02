Глава литовской компании, которая справилась с коронавирусом: есть знак, предупреждающий о распространении инфекции

Директор неменчинской компании Vilnika Роландас Яцкявичюс сказал, что компания важно анализировать показатель заболеваемости среди работников.

Работа этой компании из-за очага коронавируса была остановлена в апреле. Всего зафиксировали 95 случаев Covid-19.

"На примере нашего случая мы видели, что первыми заболели те, кто был на больничном. Если посмотреть глубже – количество больных на предприятии было в два раза больше обычного. Это может быть отличным показателем того, что начались какие-то процессы. Сейчас мы следим за больными, проводим опросы, выясняем, чем они больны", – сказал Яцкявичюс, делясь опытом. Он поделился и другими советами.

"Я предлагаю обратить внимание на то, как работники едут на работу или с работы. Если возможно, надо однозначно выбирать удаленную работу.

Хочу акцентировать – составляйте протокол измерения температуры. Поскольку службы потом спрашивают, есть ли у вас доказательства, что вы мерили температуру. Я предлагаю оформить это в виде приказа, инструкции, чтобы были соответствующие документы", – сказал директор Vilnikа.

Яцкявичюс прибавил, что сейчас отдыхающие работники заполняют декларации.

"Мы даем заполнить вопросник о контактах и поездках за границу. Важно знать и оценивать риск, может, работника надо изолировать", – сказал он.

Яцкявичюс акцентировал важность курсов: "Начиная с правильного ношения масок и заканчивая мытьем рук и соблюдения дистанции".

"Предлагаю всем поинтересоваться профилактическими тестами, поскольку нашей проблемой было то, что первый случай зафиксировали слишком поздно", – сказал он.

Яцкявичюс уточнил, что из 95 больных Covid-19 на их предприятии 40 были в больнице, у 40 не было симптомов, а 2 случая были очень тяжелыми.

"Это чудо, что все кончилось хорошо. Все здоровы", – сказал он.

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