Мариямпольская прокуратура передала в суд дело об убийстве собаки

Мариямпольская прокуратура передала в суд уголовное дело об убийстве собаки. Мужчину обвиняют в незаконном хранение оружия и жестоком обращении с животным.

Согласно материалам дела, в середине июля этого года мужчина из, вероятно, нелегально хранившегося у него охотничьего ружья застрелил у себя во дворе свою же собаку.

Обвиняемый сказал, что его двухлетняя собака была очень агрессивной, нападала на людей, на других животных, не слушалась его. После того как собака укусила его за ногу, он решил ее застрелить. Он взял ружье, которое год назад нашел в заброшенной усадьбе, и застрелил собаку. Полицию вызвала супруга обвиняемого, когда нашла тело животного. Мужчина сказал полицейским, что собаку застрелил его друг - охотник.

Мужчина признает свою вину и сожалеет о содеянном.

За незаконное хранение оружия мужчине грозит арест или лишение свободы на срок до 5 лет. За жестокое обращение с животным - общественные работы, штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года.

Дело передано в суд.

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