Новое предложение НЦОЗ – в офисе работники не должны сидеть лицом к лицу

В среду, 2 сентября, национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) провел удаленные курсы, на которых представил все рекомендации для оборудования рабочих мест. Одно из новейших предложений – переставить мебель в офисах так, чтобы работники не сидели лицом к лицу.

Представитель Вильнюсского департамента НЦОЗ Аста Размене сказала, что все должны понять - коронавирус может появиться в любом офисе, на любом предприятии.

"Мы все должны понимать, что везде, на любом рабочем месте могут зафиксировать коронавирус. Это и риск рабочего места, если люди находятся на расстоянии ближе 1 м друг к другу, и частый контакт между людьми", – сказала она.



К профессиям низкого риска относятся: сторож и все специалисты, работающие удаленно. К профессиям среднего риска – работники магазинов, школ, вокзалов, станций, больших коллективов. К профессиям высокого риска относятся работники учреждений здравоохранения, социальные работники, люди, посещающие других на дому, специалисты, связанные с перевозкой тел, исследованием тел, а также все, кто работает с вывозом отходов. Деятельность, сопряженная с высоким риском: участие в хоровых коллективах, профессиональный спорт.

Действуют универсальные средства защиты: гигиена рук, кашля, чихания, возможность удаленной работы, рекомендуется не выходить на работу, если вы себя плохо чувствуете (температура, кашель, затрудненное дыхание). Важно соблюдать дистанцию в 1 м между работниками и клиентами.

Если нет возможности соблюдать дистанцию – нужны дополнительные средства защиты. Это барьеры, перегородки. Надо, чтобы работники не сидели лицом к лицу, важно избегать тесного физического контакта, контролировать очереди.

Во время карантина в одном коллективе коронавирус распространился после празднования дня рождения - все члены коллектива пили кофе с тортом. Поэтому призывают отказаться от любых коллективных собраний.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!