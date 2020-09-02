Начало учебного года в Вильнюсе: "травка" в кошельке 19-летнего и 15-летний любитель порнографии

Праздничный вечер и ночь 1 сентября в Вильнюсе прошли достаточно спокойно – работы у полиции было немного. Сообщалось о нескольких драках, жители жаловались на громкую музыку из баров и т.д.

Около 2 ч. ночи неприятности начались у 19-летнего юноши, когда полиция приехала на ул. Вокечу по жалобе жителей на громкую музыку в ночном клубе Dr. Who Vilnius (ранее Metelica). У двери клуба полицейские почувствовали запах конопли, поэтому проверили троих молодых людей. В кошельке у одного из них обнаружили два пакетика с "травкой".

19-летний был задержан, за хранение наркотиков ему грозит уголовная ответственность.

Задержанный сказал, что с двумя другими юношами, с которыми стоял у двери клуба, он познакомился в клубе. А наркотики якобы его заставил в клубе взять неизвестный человек - подошел и агрессивно велел взять наркотики и хранить у себя.

За такое нарушение юноше грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

В 2.17 ч. поступило необычное сообщение: женщина вызвала полицию на 15-летнего сына, который смотрел порно.

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