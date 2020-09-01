Науседа призывает ООН обратить внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша обратить внимание на ситуацию с правами человека в Беларуси, сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе администрации президента Литвы.

Глава страны направил руководителю ООН письмо, в котором подчеркнул, что Литва не признает результатов президентских выборов в Беларуси, вызвавших массовые протесты.

По мнению Г. Науседы, репрессии властей Беларуси против гражданского общества, оппозиции, независимых журналистов и применение чрезмерной силы к мирным протестующим вызывают сильную озабоченность.

"Ежедневно мы получаем жалобы на жестокие пытки, неправомерное поведение и массовые аресты мужчин, женщин и даже несовершеннолетних. Доступ к интернету в Беларуси органичен, что является очевидной попыткой скрыть реальную ситуацию в стране", - написано в обращении президента.

Г. Науседа призвал ООН и международное сообщество активно включиться в процесс стабилизации ситуации в Беларуси.

"Необходимо ясно заявить властным структурам Беларуси, что сложившаяся в стране ситуация неприемлема, а за насилие против мирных протестующих должны ответить ответственные ведомства и лица. Призываю Совет по правам человека ООН созвать срочное совещание о положении с правами человека в Беларуси", - подчеркнул он.

Кроме того, глава страны в своем обращении побуждает ООН и международное сообщество поддержать призыв стран Балтии к властям Беларуси начать диалог с гражданским обществом и организовать новые, честные и основанные на демократических принципах выборы.

"Совещание Совета безопасности ООН, в ходе которого прозвучит призыв к властям Беларуси соблюдать права человека, прекратить применение силы и начать процесс мирной передачи власти, было бы своевременным и важным", - считает он.

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала приказ о санкциях представителям минского режима, в котором 30 фамилий.

Персональные санкции также ввели Латвия и Эстония.

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