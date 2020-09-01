ВВС Германии и Италии перенимают миссию по воздушному патрулированию в странах Балтии

С сентября миссию НАТО по воздушному патрулированию в странах Балтии перенимают истебители Eurofighter ВВС Германии и Италии.

ВВС Германии и Италии сменят контингенты ВВС Испании, Великобритании и Франции, сообщило во вторник Министерство обороны Литвы.

Руководить новым составом миссии будет Италия с авиабазы ВВС Литвы в Шяуляй, а ВВС Германии будет базироваться в Эмари (на базе ВВС Эстонии).

В пресс-релизе сообщается, что ВВС Германии и Италии останутся в странах Балтии на две следующие ротации, то есть на восемь месяцев.

Статьи по теме: Истребители НАТО 7 раз сопроводили российские самолеты

Это четвертый раз для ВВС Италии и двенадцатый для ВВС Германии, когда они принимают участие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии.

Согласно решению Североатлантического совета, военно-воздушные силы стран-членов НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО. После агрессивных действий России на Украине в 2014 году миссия была усилена.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!