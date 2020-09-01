Жители Литвы могут выбирать поставщика электроэнергии: неопределившимся придется платить дороже

Жители Литвы, которые попадают в первый этап реформы до 10 декабря должны выбрать поставщика электроэнергии. Свои услуги им уже предлагают латвийская, литовская и эстонская энергетические компании, а также компания, которая пользуется брендом Perlаs.

Как известно, либерализация рынка в Литве будет проходить поэтапно. Во время первого этапа – 2020 год – нового поставщика должны выбрать пользователи, которые потребляют больше 5000 кВт в год.

В 2021 г. поставщика должны выбрать потребители, которые используют 1000-5000 кВт в год, а в 2022 г. – до 1000 кВт в год.

Те, кто попал в 1 этап до 1 августа должны были получить уведомление о том, что они должны выбрать поставщика электроэнергии.

"Информацию выслали больше чем 98 000 хозяйств, это около 6% участников реформы", – сказано на сайте pasirinkitetiekeja.lt.

Там же сказано, что выбрать поставщика жители могут сейчас, независимо от того, в какой из этапов они попадают.

До 31 августа жители, потребляющие больше 5000 кВт, должны были определиться, можно ли передать их данные поставщикам.

Тем, кто дал свое согласие, поставщики вышлют свое предложение. Те, кто не согласны, должны были до 31 августа уведомить об этом через сайт eso.lt. Потребители должны выбрать поставщика до 10 декабря.

"Выберите поставщика и подпишите с ним договор, а об остальном позаботится поставщик и Energijos skirstymo operatorius. Если договор будет подписан до 10 числа текущего месяца, то услуги начнут предоставлять с начала следующего месяца", – пишет pasirinkitetiekeja.lt.

Если до 10 декабря потребитель не выберет поставщика, то тогда ESO 6 месяцев будет поставлять электроэнергию, но стоимость услуги будет выше рыночной, а через полгода компания может прекратить поставку услуги.

На сайте pasirinkitetiekeja.lt можно найти потенциальных поставщиков. Их 4.

Первый – Elektrum Lietuva, которая принадлежит латвийской госкомпании Latvenergo.

Свои услуги предлагает и эстонская госкомпания Enefit (принадлежит Eesti Energia Aktsiaselts).

Третий возможный поставщик - литовская Ignitis.

И четвертая компания – Perlas Energija.

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