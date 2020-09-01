Глава МИД Литвы ответил Лаврову: Литва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ответил на заявление министра РФ Сергея Лаврова, обвинившего Литву в нарушении суверенитета Беларуси и попытке дестабилизировать положение в Беларуси.

"Литва не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, поскольку у нее нет на это права и нет таковых намерений. Однако Литва помогала и будет помогать жителям Беларуси, которым грозит опасность. По мнению Литвы и ЕС из политического тупика Беларусь могут вывести новые прозрачные выборы, которые признали бы жители Беларуси и международное сообщество", – сказал Линкявичюс.

Литва нарушает суверенитет Беларуси и перешла все грани приличия в отношении этой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РБК.

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