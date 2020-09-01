Оказавший сопротивление полиции литовский исполнитель Драгунас ночь провел в КПЗ ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет

В понедельник известный литовский исполнитель Эгидиюс Драгунас, известный, как Sel был задержан полицией и провел ночь в КПЗ. Его задержали и оставили под арестом, поскольку он оказал сопротивление стражам порядка.

Во вторник после обеда в КПЗ приехал известный адвокат Адомас Лютвинскас. С журналистами он разговаривать не стал, сказал лишь, что сегодня Драгунас будет освобожден.

Лютвинскас не первый раз помогает Драгунасу. Он был его адвокатом и в деле об унижении полицейского.

В КПЗ Драгунаса навестила и его невеста Котрина Козловайте. После допроса Драгунаса его адвокат сказал журналистам, что пока неясно, когда исполнителя освободят из-под стражи.

В скором времени Драгунас поедет сдавать кровь, поскольку после задержания кровь на анализ у него до сих пор не взяли. Будут проверять не употреблял ли исполнитель алкоголь или наркотики.

Адвокад сказал, что Драгунас плохо себя чувствует и обвиняет полицейских в неподходящих действиях.

Если вернуться к основной причине задержания Драгунаса, тут адвокат рассказал, что услышал от подзащитного.

"Он в руке держал телефон. Об этом писали. Эгидиюс сказал, что может держал, а может и нет. Сказал, что это мог быть и кошелек. Он увидел проезжающий экипаж и понял, что сейчас его остановят. Он сказал, что остановился, когда ему дали сигнал. Подошел полицейский без маски. Эгидиюс открыл окно и попросил полицейского надеть маску. <...> [Полицейский] просунул руку, толкал, ломал, а другой подошел с другой стороны и стал душить", – рассказал адвокат.

Лютвинскас уверен, что если бы полицейские остановили не Драгунаса, а простого гражданина, то скандала можно было избежать.

"Ничего не было бы. Проверили бы на трезвость – он трезвый. Говорят, что полицейский почувствовал физическую боль. Хоть стой, хоть падай? Ему не везет с полицейскими", – повторил адвокат.

"Мы говорим, выясняем. Сколько времени это займет, сложно сказать. Поедем еще сдавать кровь. Сейчас идет допрос", – сказал адвокат, заметив, что Драгунас хотел сдать кровь вчера, но у него ее не взяли.

Как себя чувствует сам Драгунас?

"Человек чувствует себя нормально, ведь он ни при чем. Когда полицейские делают так, как не должны делать, это плохо. Ему на полицейских "везет", – в шутку сказал адвокат. – Из того, что я слышал от Эгидиюса, полицейские вели себя неправильно".

Между тем бывший генкомиссар полиции Линас Пярнавас поделился в фейсбуке статьей о Драгунасе на Delfi и написал, что полицейские прекрасно справились со своей работой.

Драгунасу грозит ответственность за оказание сопротивления должностному лицу. За это грозят общественные работы, штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

По сведениям Delfi, в понедельник, в 17:30 ч. полицейские заметили в Вильнюсе роскошный автомобиль Bentley. Его водитель говорил по телефону. Выяснилось, что автомобилем управлял Драгунас.

Он не согласился с нарушением, стал конфликтовать с полицейскими, оказал им сопротивление, поэтому на него пришлось надеть наручники и доставить в комиссариат. По данным полиции, исполнитель находится в комиссариате. Один из читателей Delfi сказал, что все выглядело как в фильме и напоминало масштабную полицейскую операцию.

Очевидец сказал, что Драгунас физически оказал сопротивление полицейским, разгорелся конфликт.

По сведениям Delfi, поведение Драгунаса вызвало у полиции подозрения, поэтому его отвезли в Наркологический центр, чтобы проверить на трезвость и наличие наркотиков в организме.

Около 21 ч. к оставленному на ул. Упес автомобилю Bentley приехала невеста Драгунаса Котрина Козловайте и забрала машину.

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