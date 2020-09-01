Сейчас коронавирусом все еще больны 973 человека, 1857 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
В изоляции находятся 5115 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрирован 191 привозной случай.
За минувшие сутки сделано 4660 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 643 тыс. 704.
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