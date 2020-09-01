Министр: если ситуация с вирусом будет ухудшаться, рекомендации для школ могут меняться

Ситуация с коронавирусом в Литве ухудшается, и рекомендации для школ могут меняться, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Если ситуация будет меняться и резко ухудшится, могут появиться какие-то новые решения. (...) Учреждения должны знать, что, если выявляется случай, то они должны информировать Национальный центр общественного здравоохранения(НЦОЗ). Он проведет проверку и скажет, что дальше делать", - сказал министр во вторник радио LRT.

По его словам, реагировать теперь должны будут преимущественно города, а если понадобится - то и правительство.

А. Верига отмечает, что выработать заранее какие-то рекомендации для школ было невозможно из-за постоянно меняющейся ситуации с коронавирусом. По словам министра, теперь ситуация становится более прогнозируемой, а рекомендации - более точными.

Он признает беспокойство в связи с тем, что учебный год в образовательных учреждениях начинается не так, как всегда, однако подчеркивает, что ситуация сходная во всем мире.

В соответствии с выработанными Министерством образования, науки и спорта рекомендациями, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в школах предписано организовать учебный процесс потоками, обеспечивая, чтобы школьники из разных групп или классов не пересекались, также организовать питание для них отдельно.

Школы Литвы из-за объявленного весной карантина закончили учебный год удаленным способом, однако и с началом нового учебного года не исключается, что учебный процесс частично тоже будет осуществляться удаленно.

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