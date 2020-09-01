После конфликта на улице полицейские надели на певца Драгунаса наручники и увезли его в комиссариат

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Sulaikomas Egidijus Dragūnas /Foto: Delfi, stopkadrai

Скандально известный лидер литовской поп-группы SEL Эгидиюс Драгунас 31 августа оказался под арестом после конфликта с полицейскими.

По сведениям Delfi, в понедельник, в 17:30 ч. полицейские заметили в Вильнюсе роскошный автомобиль Bentley. Его водитель говорил по телефону. Выяснилось, что автомобилем управлял Драгунас. Он не согласился с нарушением, стал конфликтовать с полицейскими, оказал им сопротивление, поэтому на него пришлось надеть наручники и доставить в комиссариат. По данным полиции, исполнитель находится в комиссариате. Один из читателей Delfi сказал, что все выглядело как в фильме и напоминало масштабную полицейскую операцию. Очевидец сказал, что Драгунас физически оказал сопротивление полицейским, разгорелся конфликт. Статьи по теме: Самые влиятельные в Литве 2020: представители шоу-бизнеса Исполнителю Драгунасу снова грозят неприятности: на этот раз за нецензурные выражения в присутствии сына Сам Драгунас вечером на звонки не отвечал. Пока не сообщается, был ли исполнитель трезвым. По сведениям Delfi, его поведение вызвало у полиции подозрения, поэтому его отвезли в Наркологический центр, чтобы проверить на трезвость и наличие наркотиков в организме. Около 21 ч. к оставленному на ул. Упес автомобилю Bentley приехала невеста Драгунаса Котрина Козловайте и забрала машину.



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