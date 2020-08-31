1 сентября в Литве алкоголь не продают: ожидаются проверки

Департамент по контролю над наркотиками, табачными изделиями и алкоголем напоминает, что в Литве по закону торговля алкоголем 1 сентября запрещена. Это значит, что завтра алкоголь в Литве купить не получится.

Исключение - заведения общепита, у которых есть право на продажу алкоголя.

Департамент напоминает, что кафе, бары и рестораны не могут продавать алкоголь на вынос. Департамент отмечает, что ежегодно количество нарушений в этой сфере сокращается: в 2017 г. установили 5 нарушений, в 2018 г. – 9, в 2019 г. – 6.

Тенденция алкогольных отравлений в этот день наблюдается такая же – в 2017 г. - три случая, в 2018 г. – 6, из них 3 несовершеннолетние, в 2019 г. – 1.

Согласно данным департамента, это связано не только с социальной позицией бизнеса, но и с ростом сознательности общества.

Сообщается, что как и каждый год, 1 сентября департамент уделит особое внимание контролю и наблюдению за порядком.

Компаниям, нарушившим запрет грозит штраф от 289 до 868 евро, за повторное нарушение 868-1448 евро.

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