Верига обновил рекомендации по организации труда

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и фиксации 70 новых случаев коронавируса за выходные в понедельник глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига представил новейшие тенденции.

Он представил новейшие рекомендации.

"Я бы хотел начать с рекомендаций, которые сегодня были подписаны. Они касаются государственных и муниципальных организаций и учреждений. Мы и сегодня руководствуемся одной из таких рекомендаций – общаемся дистанционно", – сказал министр.

Этот порядок рекомендуют внедрять и в частных организациях и компаниях. По возможности рекомендуют организовывать работу посменно, применять разные графики работы, обеденное время.

"Цель ясна – чтобы изолированные группы людей как можно меньше общались", – сказал Верига. Заседания, совещания, встречи надо проводить дистанционно, или же их участники должны быть в масках.

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