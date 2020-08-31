Канун 1 сентября в Литве: учителя растеряны, родители ищут возможность не вести детей в школу

Накануне 1 сентября учителя и родители растеряны. Учителя и представители дошкольных учреждений опасаются за свое здоровье и боятся той ответственности, которая на них ложится. Родители чувствуют себя выдвинутыми на задворки, а их представитель говорит, что некоторые стараются получить справки, чтобы не пускать детей в школу.

"Мы ждем нового учебного года, и хотим наконец встретиться с учениками. Наше самое большое желание, чтобы начавшийся учебный год не прекратился", – сказал председатель Литовского профсоюза работников образования Андрюс Навицкас на заседании фракции консерваторов.

По словам председателя профсоюзов, учителям многое непонятно, неясно, как осуществить на практике действующие рекомендации.

"Красиво говорят об управлении потоками, но, как это сделать в большой школе? Действительно ли все вовремя получат средства защиты? Как все будет на переменах? Как с питанием? (…) Мы видим рекомендации, они пространные, возможно, написаны неплохо, но их осуществление - иное дело. Некоторые моменты осуществить не получится", – сказал Навицкас.

По его мнению, дискуссии начались слишком поздно.

"Завтра начинается учебный год, есть муниципалитеты, которые пытаются организовать праздник из разных школ. (…) Есть случаи, когда ученики вернулись из-за границы, и уже пришли отчитываться за долги, были заражения. Как все это решается?", – продолжил он.

Учитель Юргита Кишкене на заседании сказала, что больше всего беспокойств связано со здоровьем.

"Особенно учителя старшего возраста говорят: "мы возвращаемся, и у нас сразу будет контакт с множеством людей". Температуру мерить не будут – слишком много учеников, не хватает медиков, которые бы это делали", – сказала Кишкене, заметив, что мерить температуру будут, когда ребенку станет плохо.



"Мне кажется, это сделают слишком поздно", – продолжила она.

По словам учителя, ее коллеги хотят работать, но новые требования вызывают стресс.

Директор детсада "Ажуолас" Йоланда Тучене сказала, что ситуация стала еще более непонятной.

"Мы находимся на отшибе. Много говорят о школах, а о детских садах говорят немного, общих правил у нас нет. Нам предоставлена свобода (…), мы должны выполнять потребности родителей. Второй момент, юридическая ответственность – об этом никто не информирует. Всех это пугает, мы не знаем, что ждет. (…) Очень не хватает правил для детских садов", – сказала Тучене, заметив, что в садах контакт между детьми и воспитателями очень близкий.

"К маленькому ребенку в маске и респираторе не придешь, он испугается. И в школе дистанцию не удастся соблюсти. Ребенок жмется к воспитателю, для него воспитатель, как мама. Какие должны быть средства защиты при таком контакте?", – вопрошала она, напомнив и о специфике работы логопеда.

"Логопед напрямую контактирует с ребенком, как стоматолог, это очень тесная связь. Какие средства защиты нужны логопеду?", – продолжила она.

Представитель Литовского родительского форума Кястутис Миколаюнас сказал, что родители до сих пор не получили расписание уроков детей.

"Лучше всего информированы первоклассники, поскольку они ходили знакомиться с учителем. Некоторые школы повесили объявление, что родителей пускать не будут, что детей из школы выпускать не будут. Мы, взрослые, делаем школу тюрьмой для наших детей. Все делается для плохого самочувствия детей", – сказал Миколаюнас, заметив, что многие школы перегибают палку.

"Рекомендации неконкретные, поэтому ответственность лежит на руководстве. Когда нет рекомендаций, предпринимают жесткие меры – не впускать родителей или впускать только по договоренности. Такое ощущение, что демократия осталась где-то там далеко. (…) Родители переживают, что их не пускают в школу, ведь из-за этого дети себя плохо чувствуют", – продолжил он. Миколаюнас сказал, что некоторые родители уже идут за справками, чтобы не вести детей в школу.

"Если ученики не будут ходить в школу, это обернется против всего общества – школа станет местом, куда не хотят ходить", – заметил он.

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