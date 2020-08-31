Министерство представило рекомендации по случаю 1 сентября

Министерство науки, образования и спорта Литвы представило общие рекомендации для проведения праздника по случаю 1 сентября.

В этом году предлагают отказаться от массовых мероприятий, особенно в больших школах. Праздник рекомендуют организовывать для нескольких классов или групп в разное время. Если в празднике принимают участие несколько классов, то должны быть несколько пространств для его проведения.

Министерство рекомендует отказаться от традиции, когда 12-классники приводят в храм науки первоклассников.

Если в школе в один день будут проводить несколько мероприятий, то перед каждым сидячие места и все предметы надо дезинфицировать.

На празднике не должно быть больных людей, людей с симптомами ОРВИ, других инфекционных заболеваний, а также тех, кто находится в изоляции.

Участники праздника должны соблюдать дистанцию в 1 м на улице и 2 в помещении. Если это невозможно, учителя, ученики и их родители должны быть в масках, респираторах и т.д.

Первые уроки рекомендуют проводить на улице: в школьном дворе, в классе на улице, на стадионе и т.д., если погодные условия это позволяют. Если прогнозируют дождь, то надо заранее предусмотреть, в каких кабинетах соберутся отдельные классы.

На первых уроках рекомендуют обсудить новые правила, важность гигиены и соблюдения дистанции.

Учителя и другие работники системы образования могут провериться на COVID-19, если этого хотят.

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