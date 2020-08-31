Литва ввела санкции в отношении представителей белорусского режима список из 30 имен

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций в отношении представителей белорусского режима за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.

В списке - 30 человек, в том числе авторитарный президент Беларуси и близкие к нему лица.

В нем - А. Лукашенко и его сын Виктор, исполняющий обязанности советника по вопросам национальной безопасности, нынешний глава администрации А. Лукашенко Игорь Сергеенко, а также министр ВД Юрий Караев, вице-министры ВД Геннадий Казакевич, Сергей Хоменко и Александр Барсуков, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственного контроля Иван Тертель, командующий Внутренними войсками Юрий Назаренко, генеральный прокурор Александр Конюк.

Попадают под санкции и один из руководителей минской милиции Иван Кубраков, сотрудник Министерства юстиции Ирина Целиковец, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и др.

Персонами нон-грата объявлены в Литве и все члены Центризбиркома.

"Департамент миграции при Министерстве внутренних дел (МВД) в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - говорится в распространенном МВД сообщении.

"В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен", - указывает МВД.

Президент Гитанас Науседа в понедельник сказал, что этот список согласован с Латвией и Эстонией, однако это лишь "первоначальная версия списка", и в дальнейшем он будет пополняться.

Он также сказал, что указанные в списке, в котором есть и президент Беларуси Александр Лукашенко, должностные лица не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Некоторые из них, по словам президента, в последние годы посещали Литву.

"Пока мы говорим об ограничениях в передвижении должностных лиц. Господин Лукашенко в этом списке. Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них – целых 15 раз", - указал Г. Науседа.

"Золотые удобрения Беларуси"

В пятницу А. Лукашенко угрожал ввести экономические санкции в отношении Литвы за поддержку оппозиции. Он заявил, что дал указание правительству страны подготовить предложения, чтобы коммерческие грузы были перенаправлены из Клайпедского порта в другие порты.

Белорусские грузы составляют около трети годового грузооборота Клайпедского порта. Г. Науседа заявил, что такое решение будет невыгодно и самой Беларуси, кроме того, вызовет подорожание белорусских удобрений, которые переваливаются через Клайпедский порт на предприятии Терминал сыпучих грузов (ТСГ).

Г. Науседа заметил, что "новый" продукт будет называться "золотые удобрения Беларуси".

Министры Литвы, руководители Клайпедского порта, погрузочных терминалов, железных дорог Литвы подчеркивают, что переориентация грузов из Клайпедского порта будет невыгодна самой Беларуси. Руководитель Клайпедского порта А. Латакас подчеркнул, что быстро это сделать невозможно.

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