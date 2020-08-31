Экономист: это будет самый короткий кризис в истории Литвы

После объявления, что экономика Литвы во втором квартале этого года снизилась на 0,4 пункта больше, чем сообщалось ранее, главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис заявил, что эта коррекция статистиков - символическая, и экономика страны справляется с коронавирусным кризисом очень хорошо. По его словам, это должен быть самый короткий кризис в истории страны.

"Это действительно символическая коррекция по сравнению с информацией Департамента статистики месячной давности. Всё равно, это один из самых малых показателей снижения ВВП в Евросоюзе (...) Факты эта коррекция не изменила: экономика Литвы во втором квартале этого года и особенно в первом полугодии этого года справилась с пандемией, с ее последствиями из-за различных причин лучше других в ЕС," - в понедельник сказал BNS Н. Мачюлис.

Департамент статистики в понедельник объявил вторую оценку ВВП: во втором квартале по сравнению с первым экономика Литвы (без учета сезонности и количества рабочих дней) снизилась на 5,5%. В начале июля первая оценка фиксировала снижение на 5,1%.

Н. Мачюлис также заявил, что этот кризис, вероятно, станет самым коротким кризисом в истории Литвы, а восстановление после него - самым быстрым, экономисты банка Swedbank прогнозируют рост ВВП выше предкризисных показателей уже во втором квартале следующего года

Говоря о прогнозах, он добавил, что вторая волна будет существенно отличаться от первой, и сейчас важно не принимать радикальных решений, например, об остановке экономики.

"Мы видим вторую волну в Литве, видим вторую волну во Франции, Испании, но специфика второй волны заключается в том, что у нее нет таких гуманитарных последствий, как у первой волны. Смертность близка к нулю, госпитализация близка к нулю (...) Распространением вируса можно управлять - что и показал опыт большинства стран - без полной остановки экономики, просто путем рекомендаций о социальной дистанции, мерах безопасности", - добавил Н. Мачюлис.

По его утверждению, коррекции при оценке ВВП - это естественно, так как постепенно приходит дополнительная информация, которая позволяет уточнять показатели. Также он добавил, что будет еще третья оценка, которая может сдвинуть показатель в любом направлении.

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