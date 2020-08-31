В Вильнюсе разрисована стена посольства Китая

В субботу утром в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, была разрисована стена посольства Китая.

Департамент полиции сообщил, что утром в субботу замечено, что стена посольства, которое находится на столичной ул. Альгирдо, разрисована аэрозольными красками.

Пресс-служба департамента информировала BNS, что от рук хулиганов пострадало посольство Китая.

Стена разрисована черной краской, однако в полиции утверждают, что пока нет информации, что это может быть связано с разжиганием ненависти или политическими мотивами.

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