Глава МИД Литвы: стратегический диалог с Турцией должен продолжаться

С Турцией, чьи отношения с союзником НАТО Грецией в последнее время обострились, связано немало вызывающих тревогу аспектов, однако стратегический диалог с этой страной должен продолжаться, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, кроме напряжения в отношениях с Грецией в Средиземном море, тревогу вызывает и сближение Анкары с Россией.

"Есть много аспектов, которые тревожат. И контекст, связанный с НАТО, закупки вооружения из России, сближение с Россией. Есть много такого, чего мы видеть не хотели бы", - заявил в субботу журналистам Линас Линкявичюс.

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"С другой стороны, Турция - член НАТО, она дала приют 4 млн беженцев, что очень важно не напрямую для Литвы, а для всей Европы", - подчеркнул он.

По словам министра, мнение Литвы в отношении Турции близко ко мнению Германии - стратегический диалог с Анкарой должен продолжаться.

"Наше мнение похоже на мнение Германии, что, безусловно, мы должны ясно заявить, что плохо, но стратегический диалог с Турцией должен продолжаться и продолжаться так, чтобы не ухудшать ситуацию, чтобы мы не подталкивали, скажем, к еще более радикальным действиям, что иногда в регионе случается", - сказал Линас Линкявичюс.

Министр добавил, что санкции, которым на этой неделе пригрозили Турции европейские дипломаты высокого ранга, в настоящее время считаются возможностью на случай, если ситуация останется без изменений.

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