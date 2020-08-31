Глава Минздрава назвал самые большие риски: учебный год и возвращение студентов

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига назвал в интервью Delfi самые насущные проблемы на фоне роста числа заболеваний и открытия школ. По его словам, беспокоит и возвращение студентов в крупные города, а также образ их жизни.

Верига назвал Delfi самые насущные проблемы.

"Есть несколько рисков, которые покажут, как у нас обстоят дела. Это начало учебного года, результаты увидим примерно через 10 дней. (...) Второй момент – приезжающие в вузы студенты и их образ жизни, их собрания. Понятно, что они будут ездить домой. Вопрос, как тут будут обстоять дела", – сказал министр.

"И третий - очень важный момент – холодает. Люди старшего возраста возвращаются со своих дач, в поликлиниках увеличится поток людей. Это еще один риск, с ним важно справиться.

Люди также должны понять, что некоторые правила действуют не для того, чтобы попасть к врачу было сложнее, а для того, чтобы можно было обуздать распространение коронавируса в медучреждениях, чтобы им не пришлось закрываться, чтобы врачи могли оказывать помощь. Это еще один очень важный вызов. Летом медучреждения живут немного легче", – сказал Delfi Верига.

Он сказал, что после завершения сезона уличных кафе, заведения общепита не будут закрыты.

"Хотелось бы верить, что не будут закрыты бары, кафе и рестораны, после завершения сезона уличных кафе. (…) Есть возможность обеспечить все требования, это осуществимо", – сказал он.

На минувшей неделе Верига просил жителей не ходить в ночные клубы. Время их работы ограничат, вероятно, на этой неделе.

"Что касается сокращения времени работы ночных клубов, этот вопрос правительство еще не решило. Поэтому дали больше времени на подготовку, информирование, чтобы бизнес успел перестроиться. Вероятно, определимся на этой неделе", – сказал он.

Верига заметил, что еще один аргумент – съезжающаяся молодежь.

"Один из аргументов, которые я выскажу – это 1 сентября. Когда в города съедутся студенты, им кажется, что болезнь им не грозит. (…) Просто, когда знаешь, что люди соберутся и будут искать возможность повеселиться, собраться вместе, отпраздновать, то заявление представителей ночных баров, будто они справятся, не отвечают реальности", – сказал министр.

Беспокоятся и родители школьников. Верига сказал, что сделают все возможное, чтобы удаленное обучение занимало минимум времени.

"Все будет зависеть от локальных ситуаций. Школы могут заниматься удаленно и без каких-то распоряжений свыше. (…) Такова цель - как можно лучше организовать процесс,чтобы не пришлось работать удаленно. Чтобы молодые люди ходили на работу", – сказал министр.

"Самый маловероятный сценарий - что все школы будут работать удаленно", – продолжил он.

В субботу в Вильнюсе прошел митинг, во время которого Веригу призвали уйти с поста. Министр сказал, что уходить не намерен.

"Уходить я не собираюсь, я уже говорил, что пока мне доверяет как премьер, так и коллеги по фракции, я не вижу в этом смысла. А сам митинг вызывает немало вопросов – точно ли такие требования обоснованы. Тем более, что публика была разномастная, я видел фото, кажется, протестовали те люди, которые всем недовольны", – сказал Верига, предположив, что людям, наверное, надоело носить маски.

"Быть может, надоело носить маски. Еще один момент, о чем нельзя забывать - кому не нравятся маски или те группы, которые распространяют недовольство, обычно говорят о том, что никакого вируса нет и не было, что все эти меры напрасны", – продолжил он.

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