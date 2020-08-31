В Литве обновлен список: придется изолироваться вернувшимся еще из 4 стран

В Литве две недели в изоляции придется провести вернувшимся из Италии, Словении, Словакии и Беларуси.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в этих странах показатель заболеваемости за последние 14 дней превысил 16 случаев на 100 000 жителей.

Из Италии, Словении и Словакии могут приезжать даже иностранцы, однако им придется провести 14 дней в самоизоляции. Из Беларуси иностранцы могут приезжать только в исключительных случаях, которые предусмотрены правительством.

По данным Минздрава на пятницу, в ЕС показатель ниже 16 случаев на 100 000 жителей фиксируется в Литве, Эстонии, Финляндии, Венгрии и Латвии. В Литве, по данным на пятницу - это 15,5.

Иностранцы, приезжающие из стран, где показатель составляет 25 и больше случаев на 100 000 жителей, должны не только изолироваться, но и предъявить отрицательный результат теста.

Если показатель выше 16, но ниже 25, требуется только изоляция.

В Литву впускают иностранцев из ЕС и других стран Европы. Иностранцев из третьих стран в Литву не впускают, за исключением предусмотренных правительством случаев.

Жители Литвы, приезжающие из стран, где распространен коронавирус, полагается изоляция, если они приезжают из страны, где показатель составляет больше 25 случаев на 100 000 жителей – отрицательный результат теста.

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