26-летний литовец, проживающий в Брайтоне, последний раз общался по телефону с родственниками в прошлый четверг, вечером 27 августа.
С тех пор он не возвращался домой, не вышел на работу, телефон мужчины выключен.
О пропавшем Каролисе Жвирблисе сообщили в полицию, начаты поиски.
Родственники также обращаются к общественности за помощью - любая информация о пропавшем без вести поможет расследованию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!