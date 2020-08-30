Женщина, 3 месяца не имевшая доступ к деньгам на счету Revolut: они предложили мне купить новый телефон

Три месяца - почти столько читательница Инга (имя изменено, лицо известно - ред.) не может получить доступ к своим сбережениям, хранящиеся на счету Revolut. Женщина говорит, что все проблемы начались после обновления приложения, но не меньше ее удивило предложение представителей компании решить проблему - купить новый мобильный телефон. Сами представители Revolut заявляют, что знают об этой проблеме и пытаются решить ситуацию.

"Этот летний отпуск должен был быть отличным, потому что я копила весь год и на счету было более 10 тысяч евро, но, к сожалению, но не банка, а Revolut", - именно так читательница начала отправленное в редакцию письмо.

Она сказала, что после обновления мобильного приложения Revolut она больше не имеет доступа к своим сбережениям, хранящиеся там, и все планы на отпуск, ремонт, путешествия, развлечения, просто ушли псу под хвост.

"Вечером 12 июня мне пришлось заплатить за поездку, но не удалось открыть ссылку для оплаты через приложение Revolut, поэтому я загрузила обновление приложения.

После обновления приложение автоматически отключило мою учетную запись и потребовало повторно подтвердить личность, отправив селфи.

Зачем нужно было отключать меня после обновления, если я подключалась к приложению с того же телефона, объяснить логически невозможно. Но хорошо, проглотила, что, имея на счету более 10 000 евро, пришлось одолжить денег. Думала, что следующим утром отправлю селфи и все решится", - сказала она, но добавила, что это еще далеко не конец.

По ее словам, после загрузки селфи в приложение - оно перестало работать.

"Был пустой белый экран, с которого даже нельзя было открыть окно чата помощи. Ситуация не изменилась после того, как переустановила приложение", - сказала Инга.

Она связалась с персоналом Revolut, чтобы решить проблему, но, как говорит, ситуация не изменилась.

"На телефонный звонок отвечает только автоответчик, который предлагает связаться с консультантом через окно чата в приложении.

А что делать, если после обновления приложение не работает на моем телефоне?! Связаться с сотрудниками через социальные сети тоже не получлось.

Написав на почту техподдержки, ответ я получила только через неделю, правда, с таким же предложением, обратиться через окно чата приложения, когда их приложение не работает на моем телефоне!", - злилась она.

Наконец, как объяснила, сотрудник Revolut предложил женщине сменить телефон.

"Хотя мой телефон не новый, все другие приложения на нем работают безупречно.Однако, по словам сотрудников Revolut, мне нужно купить новый телефон, чтобы иметь доступ к моим деньгам через их волшебное приложение", - не верила она и сказала, что решила закрыть свой счет, но даже это не удалось.

"Сотрудник сказал, что это невозможно сделать, потому что единственный способ закрыть свою счет Revolut и вернуть свои деньги - это войти в их приложение", - сказала Инга, отметив, что больше не знает, как вернуть свои деньги.

Женщина рассказала, что также пошла в офис компании, где попросила сотрудников принять прошение о закрытии счета, но никто документ не принял. Она подумала, что единственный способ вернуть деньги - это, вероятно, обратиться в суд.

Revolut: сбой затронул небольшой процент клиентов

Delfi связался с представителями Revolut и попросил разъяснений.

"Проблема, о которой сообщила клиентка, известна, она затронула устройства с операционной системой Android.

Команда работает над решением проблемы, так как ни у кого не должно быть таких сбоев.

Сожалеем, что наши специалисты по обслуживанию клиентов дали неточный ответ. Если у вас возникла эта проблема, вы связались с нами по электронной почте, служба поддержки Revolut должна помочь решить эту проблему, выполнив "жесткий выход" из приложения (hard log out), после чего клиенты могут снова войти в систему", - говорится в ответе компании.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!