Врачи опасаются, что вторая волна коронавируса наступит раньше: неизвестно, сколько учреждений будет работать

Напряженность по поводу коронавируса только нарастает. Врачи опасаются, что вторая волна коронавируса наступит раньше, чем ожидалось - уже в середине сентября заболеваемость может резко увеличиться. А вот средств защиты - всего на месяц-полтора.

Пока непонятно, как нужно будет работать осенью: будет ли плановое лечение снова остановлено, как это было во время карантина.

Не пришлось дожидаться осени, хотя эпидемиологи надеялись, что удастся отдышаться от коронавируса летом, и новая волна наступит только в октябре, но количество случаев растет. Врачи тоже боятся, осень на носу, заболеваемость коронавирусом почти такая же, как и весной, и как работать, когда количество новых случаев возрастет еще больше, остается неясным.

Врачи жалуются, что пока неизвестно, как будут работать лечебные учреждения, когда придет вторая волна коронавируса: закроются ли они как во время карантина, или будут оказывать только неотложную помощь, а может будут работать так же, как сейчас, принимая всех пациентов.

Живиле Гудлевичене, глава Движения медиков Литвы, сообщила LNK, что медицинские учреждения запутались.

"Нет четкого плана действий в отношении того, что будет сделано с этими учреждениями. Закроют ли все, оставив работать только коронавирусные клиники, или будут только дистанционные консультации и лечение только в экстренных случаях. Будут ли учреждения работать так, как сейчас", - говорит Ж. Гудлевичене.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига поясняет, что будущее медицинских учреждений станет ясным в ближайшие дни. Однако уже сейчас понятно, что будет приниматься меньше плановых пациентов.

"В течение пары дней с медицинскими учреждениями должен быть согласован такой принцип светофора. Когда загорится желтый свет - уменьшается количество плановых лечений. Потому что должен быть определенный резерв, потому что медицинские учреждения не могут занять все койки", - сказал А.Верига.

Aurelijus Veryga Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Министр надеется, что такого резкого закрытия учреждений, как весной, не будет. Правда, в случае вспышки коронавируса в учреждении, плановые лечебные услуги вообще прекратятся.

Врачи также опасаются того, что у них слишком мало средств защиты.

"Может быть, в середине сентября или в конце сентября можно будет отметить, что началась вторая волна коронавируса. Готовиться нужно уже сейчас. Сколько бы мне ни приходилось общаться с руководителями медицинских учреждений, у небольших учреждений защитных средств есть на месяц, может, полтора", - прокомментировала ситуацию Ж. Гудлевичене.

Министру эти цифры кажутся положительными.

"Это очень хорошо, если есть запас средств защиты на полтора месяца, значит, они готовятся, услышали наши требования. Потому что, как правило, такого количества достаточно, а потом закупаются наперед", - сказал А. Верига.

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