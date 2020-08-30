Спасатели Паланги такого еще не видели: напуганные вирусом отдыхающие поразили изобретательностью

Во время разговора в жаркой второй половине августа, телефон и рация Йонаса Пирожникаса, командира спасателей пляжа Паланги, не прекращали пищать и звонить. "Я работаю так все лето", - говорил Ю. Пирожникас. "Вы премьер-министр Паланги, летней столицы Литвы", - ответил я. Похвалив всех своих спасителей, Йонас признался: "Больше всего доверяю трем своим спасателям".

- Глядя на людей, лежащих на берегу моря, даже не кажется, что мир и Литва переживают кризис общественного здравоохранения, пандемию коронавируса ...

- Я не могу говорить обо всех людях на пляже, но для нас, пляжных спасателей и меня, их руководителя, эта пандемия не исчезла. Напротив, мы предупреждаем всех отдыхающих о соблюдении безопасной дистанцию через громкоговоритель. Этим летом многие представители СМИ спрашивали меня, стоит ли носить маску на пляже? Отвечу категорически: нет. Но люди должны оставаться в безопасности и защищать себя и других.

- Это делается?

- В течение нескольких выходных, собравших много людей на море и в Паланге в целом - это было невозможно. Однако, когда я посмотрел кадры с нашего дрона, я заметил кое-что интересное: некоторые люди соблюдают коронавирусные требования в целях безопасности. Наши кадры показывают, что некоторые даже построили замки или "крепости" из песка - знак того, что нельзя подойти ближе и устроить лежак.

Jonas Pirožnikas Foto: DELFI / Justinas Auškelis

- Представители НЦОЗ раздавали отдыхающим на берегу моря маски? Предупредили их о безопасной дистанции?

- Честно говоря, я такого не видел. Я не думаю, что они приезжали. Я могу говорить только о спасателях - мы выполнили поставленную задачу. В том случае, если человеку требовалась срочная помощь - скажем, при травме или чем-то подобном - мы давали потерпевшему маску для лица и просили ее надеть ее. Только тогда мы оказали помощь. Ради безопасности спасателей мы приложили огромные усилия, чтобы ограничить - или даже не допустить - прохожих на нашу главную спасательную станцию.

- Но пляжные спасатели явно подвергались особенно высокому риску по сравнению с другими профессиями.

- Конечно. К счастью, нам не нужно дышать "рот в рот" - у нас есть кислородные аппараты и другие средства. Наши спасатели с собой - я говорю о моторизованных спасателях - всегда имеют кислородный прибор и другое оборудование для оказания первой помощи.

- Насколько уменьшилось количество русскоязычных отдыхающих на пляжах Паланги в этом году?

- И русскоязычных, и англоязычных отдыхающих стало меньше на 50 процентов, даже больше.

- А людей на пляже - не меньше?

- Конечно нет. Было как в прошлом году, и позапрошлом. У нас было очень много литовцев, которые обычно выбирают для отдыха другие страны.

- Какова статистика происшествий на пляжах Паланги в этом году?

- Мы зафиксировали 16 утопающих, все спасены. Реанимировали только одну девятилетнюю девочку, которая приехала в Палангу с группой других детей - за ними не присматривали должным образом. В случае с группами детей, их руководитель должен нырнуть в море, повернуться лицом к берегу и наблюдать, как дети купаются. Одновременно могут купаться не более десяти детей.

- Ощутили ли вы влияние поправок к Закону об алкоголе, разрешающей с начала августа торговлю легким алкоголем на побережье?

- Несомненно. На пляже стало меньше тар со спиртными напитками, и мы видим меньше людей, которые до августа гораздо носили с собой алкоголь к морю. Некоторые из них даже торговали им. К тому времени, как поправка вступила в силу, на пляже было гораздо больше отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые выпивали перед приходом на пляж.

- Сколько спасателей работало на пляже Паланги в часы пик?

- 68.

- Какая средняя зарплата у ваших спасателей?

- Около 750 евро на руки. Некоторые опытные спасатели получают на руки 1000 или даже 1200 евро.

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