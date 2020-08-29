Предприниматель, занимающийся производством деревянных домиков в регионе: работникам не плачу меньше 600 евро

ЗАО Arbena, расположенное в Шальчининкайском районе, занимается производством деревянных домиков. Его глава Аудрюс Катаускас говорит, что домики, сделанные в Литве, экспортируются в Нидерланды, Францию и Германию, а после разговора о своих сотрудниках поясняет, что никто в его компании не зарабатывает меньше 600 евро. "Я не могу платить минимум, мне нужна хорошо сделанная работа", - смело говорит он.

Основали вместе с немцем

Когда встречаем А. Катаускаса, он сначала ведет нас прямо в производственный цех и показывает готовый продукт - набор деревянных домиков, готовых к упаковке.

"Он собирается, как лего", - говорит он, вспоминая, как один из них собрал с коллегой за 15 минут, правда, без отделки, потому что это занимает больше времени.

"Мы отправим эти домики во Францию. Французы любят, чтобы им не приходилось красить. Клиент француз, в основном ленивый. Он просит низкую цену, заказанные им домики меньше по размеру, ниже", - говорит он, добавляя, что немцы или голландцы - совершенно другие покупатели. Им нужно качество, а платить могут больше.

Руководитель поясняет, что занимается бизнесом 20 лет, а эта компания, которая занимается производством домиков, существует уже десять лет.

"Познакомился с немцем, у которого была такая розничная сеть, он торговал подобными домиками. И сегодня мы являемся совладельцами этой компании", - говорит он.

Средняя зарплата - 850 евро

Показывая сложенную и на улице необработанную древесину, бизнесмен говорит, что привозит ее из Беларуси, России, Латвии, Эстонии и немного из самой Литвы.

"Мы привозим древесину, обрабатываем сами и производим конечный продукт - домики. Литовцы, говорят, могут все - от вкручивания лампочки до постройки дома, но не все получается очень хорошо", - размышляет он.

Сегодня в компании, принадлежащей мужчине, работает около 110 сотрудников, и на вопрос о зарплате, выплачиваемой в его компании в регионе, А. Катаускас смело рассказывает.

"У нас рабочие-специалисты могут заработать до 1,4 тысячи евро после уплаты налогов. В общем, в среднем около 850 евро на руки (по данным Sodra - 1553 евро до уплаты налогов - прим. Ред.), однако никто не получает меньше 600 евро, потому что я не могу держать людей, работающих за минимум. Мне нужно, чтобы работа делалась хорошо", - открыто говорит он.

Цены варьируются до нескольких тысяч

Компания может произвести в общей сложности более 100 различных моделей домов, которые можно превратить в дачи, беседки, садовые домики.

"Мы производим партиями по заказам. Стараемся, чтобы был хотя бы грузовик.

Есть три крупных покупателя-оптовика, которые имеют торговые сети в Германии, Голландии, Франции. Мы также продаем в Польше, Литве, но здесь больше торговых посредников", - говорит он.

Правда, цены на такие домики - разные, и зависят от выбранного оборудования и размеров. По словам руководителя, дом может обойтись как в 300 евро, так и в 2000 евро.

"Средний домик в магазине стоит около 1000 евро, это 9-16 кв.м", - уточняет А. Катаускас.

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