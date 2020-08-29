Представитель НЦОЗ Лингене: мы можем ответить только на каждый третий звонок

Директор Вильнюсского отделения НЦОЗ Роланда Лингене сказала BNS, что в связи с ростом числа людей, инфицированных коронавирусом, специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) могут ответить только на каждый третий звонок.

"На телефонные звонки отвечают 11 сотрудников, однако они могут ответить только примерно на треть звонков", - сказала она BNS в пятницу.

По словам Р. Лингене, только за эту неделю специалисты получили более 34 тысяч звонков.

"Поскольку количество случаев увеличивается, у нас просто не хватает персонала", - сказала она.

В настоящее время 47 волонтеров помогают специалистам связаться с теми, кто имел в контакте с зараженными.

"С понедельника к волонтерам присоединятся около 30 представителей Литовского университета медицинских наук, а в конце недели к ним присоединятся еще около 40 волонтеров из других организаций", - сказала Р. Лингене.

Однако представитель НЦОЗ подчеркивает, что эти волонтеры не смогут консультировать людей.

"Это могут делать только специалисты. Волонтеры не могут этого делать и не могут исследовать случаи, потому что это специфическая работа. Волонтеры просто звонят людям, которые находились в контакте с заразившимся, чтобы узнать о состоянии их здоровья. Они также спрашивают, нужна ли им социальная и психологическая помощь", - пояснила представитель НЦОЗ.

"Важно подчеркнуть, что они не могут в первый раз позвонить человеку, который контактировал с заразившимся. Они могут позвонить только во второй, третий и последующие разы, но только после первого звонка специалистов, когда предоставляется самая важная информация о самоизоляции", - добавила она.

По оценкам Р. Лингене, в период карантина специалистам помогали около 200 волонтеров.

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