Глава Минздрава: будет предложено ограничить время работы кафе и баров

Правительству Литвы будет предложено из-за угрозы распространения коронавируса ограничить время работы заведений общественного питания до полуночи, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Есть ночные заведения общепита - на следующей неделе в правительство будет внесен проект об ограничении времени работы и будет предложено сделать так, как в соседней Латвии - чтобы они работали до 24 часов", - сказал министр на пресс-конференции.

Он говорит, что это обсуждалось в правительстве, так что, вполне вероятно, ограничения будут приняты.

Сейчас время работы ночных кафе и баров не ограничено.

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