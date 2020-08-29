В конце лета - первые прогнозы на осень: привычной погоды больше не будет

В настоящее время в мире происходят процессы, которых раньше никогда не было, и это связано с изменением климата. В передаче "День на Delfi" климатолог Аудроне Гальвонайте сказала, что не стоит ожидать, что в будущем у нас все еще будут обычные и стандартные времена года. На вопрос, каким может быть сентябрь, климатолог заверила, что он будет теплее обычного.

Больше не будет привычных времен года

На вопрос, насколько особенным будет завершающееся лето, А. Гальвонайте заверила, что из-за изменения климата лето, вероятно, будет не таким, как раньше. Другими словами, во всем мире идут процессы, которых раньше просто не было.

"Сейчас могу сказать, что стандартной погоды и привычного лета больше нет. То, что я когда-то изучала, все эти классические явления, теперь все полностью изменилось, и это связано с изменением климата, и действительно трудно предсказать, что произойдет, потому что климат меняется очень быстро.

То, чего мы пока не можем понять, хотя сейчас относимся ко всему этому более серьезно. Но я говорю, что раньше нельзя было предсказать, чего не может быть в тех или иных странах. Теперь этого нет и не может быть, потому что, как мы видим, жара даже в Арктике.

Увидим непредвиденные явления

По словам климатолога, сейчас мы наблюдаем американские горки - температура может упасть или подняться на десятки градусов. Поэтому нам придется подстраиваться и привыкать к тому, что привычных сезонов уже не будет.

"Придется приспособиться к тому, что у нас будет все больше непредвиденных явлений, которые могут удивлять, но так и будет", - говорит А. Гальвонайте.

"Дождемся того, что у нас не останется хвойных деревьев. Погода уже не подходит для наших сосен и елей - они уже болеют".

Каким будет сентябрь?

На вопрос о том, какой может быть осень, климатолог заверила, что еще рано говорить об этом. Но сентябрь будет теплее обычного.

"Об осени говорить рано, потому что осень еще не пришла. Сентябрь - по-прежнему теплый период, переходный период. Могу только сказать, что по текущим прогнозам Европейского центра сентябрь должен быть теплее обычного.

Ожидается, что в начале сентября температура повысится примерно на полтора градуса, а во второй половине - только на один градус. Причем как в первой, так и во второй половине должно быть меньше осадков. Это означает, что в наших реках снова будет нехватка воды".

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