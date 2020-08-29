Владелец первого в Литве ресторана таджикской кухни: нам нужно что-то полезное делать для литовцев

Этим летом в Вильнюсе (Šeškinės g. 22A) открылся первый й в Литве ресторан национальной таджикской кухни "Sinbad". У его истоков стоят 2 гражданина Таджикистана, получившие политическое убежище в Литве. Корреспондент Delfi побывал в новом месте и пообщался с одним из его совладельцев, в прошлом журналистом, Бободжоном Каюмовым. О концепции нового ресторана, его меню и основных блюдах, планах развития, специфике и изюминке таджикской кухни, а также о том, что литовцам показалось в диковинку - в нашем специальном интервью.

Как к вам пришла идея открыть свой ресторан?

Я много видел и посещал здесь рестораны. Здесь многие люди знают плов и некоторые другие блюда среднеазиатской кухни. Но все-таки знают мало. И я подумал, что если я открою такое место, где будет плов, самса, манты и другие блюда, то со временем оно станет известно в Вильнюсе, а наши блюда популяризируются в Литве. Именно поэтому я захотел открыть этот ресторанчик, долго думал об этом. Наконец, у нас получилось и мы его открыли.

Да, как раз расскажите, много времени прошло с того момента, как у вас возникла эта идея до ее практической реализации?

Да.

Сколько?

Почти год.

В чем концепция ресторана?

Знаете, я здесь в статусе беженца в Литве. И нам тоже нужно что-то полезное делать для литовцев, работать на местную экономику, создавать рабочие места. Нам не хочется, чтобы люди жили со стереотипами о беженцах, якобы мы лишь живем здесь на пособия, не хочется, чтобы нас сторонились.

Также у меня есть еще идеи, что со временем это будет не просто обычный ресторан. Я хотел бы, чтобы здесь было место, некий центр или хаб для разных культур, религий и национальных меньшинств, где проходил бы диалог между ними. Эта цель у меня сейчас есть и надеюсь, что удастся ее реализовать.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas





Я заметил, что в меню нет алкоголя. Эта тоже один из принципов ресторана?

Да, у нас ресторан без алкоголя. На него стоит дорого лицензия. Да и не разрешается алкоголь нам, мусульманам.

По меню и продуктам ресторан тоже соответствует вашей религии? То есть, он халяльный (ресторан с правильно приготовленной и дозволенной мусульманам пищей. - ред.)?

Да. Здесь в Вильнюсе я ни разу не видел ресторанов халяль. Думаю, что это первый. Могу, конечно, ошибаться, но мне не приходилось видеть или слышать. Надеюсь, что это будет хорошее место как для мусульман, так и для представителей других конфессий.

Идея открыть ресторан не в центре города, а в спальном микрорайоне, с чем связана?

Честно говоря, я много мест искал, но в центре не нашел. Так что дело даже не в стоимости аренды помещения, потому что здесь тоже не очень дешево. Одним из первых нашли это место, которое более менее нас устроило.

Официальное открытие у вас было в последнюю неделю июля. Кто был из гостей?

На официальное открытие мы сделали разные блюда для дегустации и позвали гостей. Например, были гости из организаций, которые помогали нам, беженцам, проходить здесь программу интеграции - «Каритас», «Красный крест». Были наши друзья из Союза писателей Литвы, были волонтеры и литовские студенты, которые работают с мигрантами.

Вы уже больше недели работаете. Есть ли посетители? Пользуется ли место спросом?

Уже видно, что есть некоторые, кто приходит каждый день. Но мы знаем, что еще нужно много работать для раскрутки. Это не так легко, как кажется.

Мы обычно работаем до 8 часов вечера. Наибольший поток бывает с 10 утра до часу дня. То есть, люди приходят к нам пообедать. Потом наступает некоторое затишье, а вторая волна появляется уже ближе к вечеру - на ужин. Многие заказывают еду на вынос. Поэтому мы сейчас думаем над тем, чтобы попасть в систему службы доставки «Wolt» и «Bolt». Надеюсь, это направление у нас тоже получится развить в ближайшее время.

Также думаем над проведением различных банкетов и корпоративных праздников. Может быть литовцам и другим немусульманам это будет не очень интересно, потому что у нас ресторан без алкоголя. Но в Литве есть и татары, и другие мусульмане. Но если и литовцы захотят, то мы готовы.

Это первый ресторан таджикской кухни в Литве?

Да.

Я правильно понимаю, что ресторан открыли политические беженцы из Таджикистана?

Да, все так. Я, и еще один мой партнер.

Чем вы занимались в Литве до открытия ресторана?

Искали работу, генерировали разные идеи, проходили программу интеграции, изучали литовский язык в «Каритасе». Наши супруги проходили тут кондитерские курсы через биржу труда и сейчас работают здесь с нами.

Вообще в Таджикистане я работал журналистом. Ну и пока проходил здесь программу интеграции, параллельно подрабатывал удаленно, писал публикации для разных сайтов.

Легко ли было открыть свой бизнес? Ведь открытие своего дела, ресторана - это всегда какие-то инвестиции. Легко ли было накопить первоначальный капитал?

Честно говоря, нет. Действительно, очень сложно именно на первом этапе, когда ты начинаешь что-то свое. Поэтому я и открыл это не один, а с партнером, чтобы поделить бремя расходов на двоих. Какую-то часть средств одолжили у своих друзей.

Легко было открыть ресторан в Литве с точки зрения бюрократии?

Скажу так - раньше я не знал, что на практике будет так легко открыть. Основные сложности были связаны с языковым барьером. Например, когда тебе надо заполнить какие-либо анкеты и иные документы на литовском языке. Но в этих случаях нам очень сильно помогал «Каритас», за что я им сильно благодарен.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Вот вы говорите, что вам помогал «Каритас». А может была помощь от каких-то других организаций, ведомств, от самоуправления Вильнюсского или еще от каких-нибудь департаментов?

Нет. Но на самом деле может ее не было по той причине, что я к ним не обращался. Может быть, если бы мы обратились, то и была бы какая-нибудь помощь.

Сколько человек работают в ресторане?

Ну официально сейчас мы с партнером и наши жены.

Есть ли кто-то из сотрудников-литовцев? Может быть планируете привлечь местных?

У нас уже работает наша управляющая Йоланта. У нее очень большой опыт в этой сфере. Она очень помогает нам раскрутиться. И да, у нас есть планы по расширению. Например, нам нужен повар. Но он должен быть именно таджиком, чтобы знал нашу кухню и наши блюда. Нужны нам и литовцы. Например, если у нас пойдет все хорошо, то нам понадобятся официанты и официантки, которых мы планируем набирать из местных жителей.

Расскажите подробнее о таджикской кухне. В чем ее главная изюминка? Литовцы наверняка мало знакомы с ней.

У нас самое популярное блюдо - плов. Таджикский плов знают все. У нас всегда принято готовить плов, если приходят гости. Вообще кухня у нас разная. Один из самых популярных супов - это хом шурбо из баранины. Туда входит мясо, картофель, морковь, паприка, разные пряности и специи. Это тоже одно из обязательных блюд для гостей. Также у нас есть самса (выпечка в виде треугольника с мясной начинкой - ред.), манты.

Еще одно из известных и древнейших блюд нашей кухни - курутоб. Готовится из чакки, кефира, слоеной лепешки, льняного масла, помидор, огурцов, зелени, лука и соли. В некоторых вариантах используется молоко. Блюдо по традиции нужно есть руками.

Иногда мне приходилось слышать, что в Литве порой непросто найти хорошую баранину. Между прочим, баранина - важная составляющая вашей кухни. Не возникает у вас с этим проблем?

Баранина есть в Литве. Можно найти. Знаете, у нас есть другая проблема. Некоторые блюда у нас по традиции готовятся из костей баранины или говядины. Особенно супы. Кость это особая часть, которая придает бульону специфический аромат и вкус. А некоторые литовцы думают, что мы их таким образом обманываем и специально вместо мяса кладем кости (смеется. - ред.). Но на самом деле никакого подвоха тут нет. Для нашей кухни это обычно. Ну а насчет баранины, нет больших проблем. Она здесь даже дешевая. Хотя, конечно, есть разница во вкусе баранины здесь.

Есть какой-то коронное блюдо от шеф-повара?

Все блюда у нас национальной кухни. Но какого-то коронного блюда шеф-повара пока нет. Чтобы оно появилось, сначала нужно найти самого повара (смеется. - ред.). Вообще сейчас на старте мы думаем посмотреть, что из предлагаемого нами пользуется спросом у посетителей. С учетом этого уже будем корректировать меню.

Спасибо за разговор и за угощение. Было очень вкусно (корреспондента Delfi угостили супом «мерджумек» и национальной самсой из говядины). Удачи вам в вашей работе.

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