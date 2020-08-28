Линкявичюс об угрозах Лукашенко: он идет ва-банк

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что угрозы Александра Лукашенко о вводе санкций в отношении Литвы и Польши - это естественное для него поведение, авторитарный глава Беларуси стремится любой ценой сохранить свой пост.

"Это продолжение остальных его угроз. Естественно, что он идет ва-банк, защищается всеми понятными ему способами", - в пятницу по телефону из Берлина сказал BNS министр.

"Какие-то его поступки неадекватны, но трудно давать какие-то оценки, это его естественное защитное поведение для сохранения своего поста, не обращая внимание ни на внутреннюю ситуацию, ни на давление международного сообщества", - добавил он.

Российское информагентство "Интерфакс" в пятницу сообщило, что А. Лукашенко объявил о подготовке к ответным санкциям против Литвы и Польши.

"Мы им покажем, что такое санкции", - цитирует А. Лукашенко государственное информагентство Беларуси "БелТА"

По словам А. Лукашенко, Беларусь намерена отказаться от экспорта своих товаров через литовский морской порт.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что режим Беларуси должен оценить экономическое положение своей страны и принять логичные решения.

"Посмотрим, как это будет выглядеть на практике, ведь такие заявления звучали не раз и не два. Я так представляю, что они должны учитывать и свои интересы - страна в очень сложной экономической ситуации, и они должны учитывать, какие пути и способы поддержания экономики более приемлемы", - утверждает Л. Линкявичюс.

"Здесь нужно понять, что наше экономическое сотрудничество - это одна из тех сфер, которые мы называем прагматичной - она выгодна для обеих сторон, не только для Литвы. Нелогично будет это разрушить", - сказал он.

Литва в ближайшее время планирует ввести санкции в отношении минского режима, в частности лиц, которые участвовали в фальсификации выборов, применяли силу против протестующих.

Список санкций будет утвержден после согласования с Латвией и Эстонией. Введение санкций в отношении Беларуси планирует и ЕС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!